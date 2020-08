Aufgrund hinlänglich bekannter Umstände konnte das traditionelle Jungmusikerlager der MMK Taiskirchen, das heuer in Andorf stattgefunden hätte, leider nicht stattfinden. Nichtsdestotrotz bot sich den Musikern am 7. August die Möglichkeit, einen Nachmittag mit den jungen Talenten zu verbringen. Ein Spielenachmittag mit Rätseln, Denkaufgaben und ein paar sportlichen Herausforderungen – selbstverständlich mit genügend Sicherheitsabstand im Freien bei bestem Wetter – sorgte für etwas Abwechslung in den langen Ferien. Erste Marschier-Erfahrungen konnten dank einer kleinen Probe mit dem Stabführer ebenfalls gesammelt werden. Selbst ohne Instrument entdeckte hier manch einer seine zwei linken Füße… ;)

Als Abschluss wurde noch gegrillt und die Sieger des Nachmittags mit Limo und Kindersekt gefeiert. Auch wenn nicht gemeinsam musiziert werden konnte, war der Jugendnachmittag ein würdiger Ersatz für das Jungmusikerlager, das nächstes Jahr hoffentlich wieder stattfinden kann.