RIED. "Da wir heuer keine Weihnachtsfeier veranstalten konnten, haben wir uns gemeinsam mit den Betriebsräten dazu entschlossen, uns mit Jacken im SGL Carbon Branding einzukleiden. Aber nicht nur uns selber wollten wir in diesen Zeiten etwas Gutes tun. Wir empfinden auch eine soziale Verpflichtung, anderen zu helfen. Daher haben wir heuer einen Geldbetrag an die OÖ. Kinder-Krebs-Hilfe gespendet", fasst Herwig Fischer, Managing Director der SGL Composites GmbH, zusammen. Gemeinsam mit Herta Anna Ringer übergab er den Scheck in Höhe von 1.000 Euro an Johanna Hauder, Vorstandsmitglied der OÖ. Kinder-Krebs-Hilfe.