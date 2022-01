Das dritte Gemeindepaket bringt rund 5,3 Millionen Euro für die 112 Innviertler Gemeinden. Für den Bezirk Ried sind es 1,5 Millionen Euro.

INNVIERTEL. Mit der Verlängerung des Finanzausgleichs bis 2023 wurde im Nationalrat auch eine Aufstockung der Ertragsanteile der Gemeinden bei der Einkommensteuer für das Jahr 2021 im Umfang von 275 Millionen Euro beschlossen. „Das war ein großes Anliegen der Bürgermeister, die vor allem in der Corona-Krise vor zahlreichen Herausforderungen stehen –nicht nur organisatorisch, sondern auch finanziell", so der ÖVP-Nationalratsabgeordnete, Gemeindesprecher und Bürgermeister Manfred Hofinger aus Lambrechten. Für den Bezirk Ried bedeutet das knapp 1,5 Millionen Euro mehr für die 36 Gemeinden. „Damit können wertvolle Investitionen getätigt aber auch zusätzliche Kosten gedeckt werden“, so Hofinger.

1,9 Milliarden bis 2025

Neben dem Kommunalinvestitionspaket von 2020 in der Höhe von einer Milliarde Euro, einem zweiten Paket 2021, das vor allem den strukturschwachen Gemeinden geholfen hat, kommt nun dieses dritte Hilfspaket, das in ganz Österreich bis 2025 1,9 Milliarden Euro vorsieht.