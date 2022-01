Ein 42-jähriger alkoholisierter Autofahrer aus dem Bezirk Ried verursachte am Nachmittag des 10. Novembers einen Verkehrsunfall. Er war so betrunken, dass er während der Amtshandlung von der Polizei gestützt werden musste. Ausserdem besaß er keinen gültigen Führerschein.

METTMACH. Der Mann war gegen 16.30 Uhr auf dem Güterweg Warmanstadl aus Richtung Kleinweiffendorf kommend in Fahrtrichtung Ried unterwegs. Mit am Beifahrersitz saß sein 25-jähriger Stiefsohn aus Ried. Etwa 300 Meter vor der Kreuzung des Güterweg mit der Oberinnviertler Landesstraße L503 verlor der 42-Jährige in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto, touchierte eine Schneestange, kam rechts von der Straße ab und blieb etwa 100 Meter später im angrenzenden Feld stecken.

Passanten erstatteten Anzeige

Die beiden Beteiligten mobilisierten mehrere in der Umgebung wohnende Personen, um das verunglückte Fahrzeug mittels Traktoren zu bergen. Dabei wurde die Straße teilweise blockiert, weshalb die vorbeifahrenden Autofahrer Anzeige über den Sachverhalt erstatteten. Vor Ort konnte der offensichtlich stark alkoholisierte Unfalllenker am Fahrersitz sitzend angetroffen werden. Er gab an, dass er sein Auto soeben bei einer Tuning-Firma von 137 PS auf 170 PS tunen ließ und dort noch drei Bier getrunken habe. Die Durchführung eines Alkotests wurde vom Unfalllenker verweigert. Der Mann musste aufgrund seiner Alkoholisierung während der Amtshandlung von den Beamten gestützt werden, um nicht umzufallen. Eine Führerscheinabnahme war dennoch nicht möglich, da vor Ort festgestellt wurde, dass der Unfalllenker gar keinen gültigen Führerschein besaß. Er wird wegen mehrerer Delikte an die Bezirkshauptmannschaft Ried angezeigt. Beide Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.