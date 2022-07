Die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Ried wurden am 5. Juni 2022 zu einem Brandalarm in die Raiffeisenbank Region Ried alarmiert.

RIED. In die Friedrich-Thurner-Straße rückte die Freiwillige Feuerwehr Ried am 5. Juni 2022 um halb Acht Uhr morgens wegen eines Brandmeldealarms in der Raiffeisenbank aus.

Schnelle Entwarnung Beim Brandmeldealarm in der Friedrich-Thurner-Straße konnte schnell Entwarnung gegeben werden.

Foto: Freiwillige Feuerwehr Ried

hochgeladen von Silvia Wagnermaier

"Angebrannte Speisen in einer Mikrowelle führten zum Brandalarm", informierte die Rieder Feuerwehr. Nach der Kontrolle des betroffenen Bereichs konnte der Einsatz rasch beendet werden.