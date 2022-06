Drei Verletzte forderte heute ein Unfall in Eberschwang. Ein Beifahrer musste von der Feuerwehr geborgen und mit dem Notarzthubschrauber ist Krankenhaus gebracht werden.

RIED. Aus bisher unbekannter Ursache hat sich heute, 25. Juni, gegen 15.50 Uhr ein Fahrzeug überschlagen. Eine 18-Jährige aus dem Bezirk Braunau war gemeinsam mit ihrem 22-jährigen Lebensgefährten und einem 19-jährigen Freund aus dem Bezirk Ried auf der Gutenshamer Landesstraße, L1070, Richtung Eberschwang unterwegs. Im Gemeindegebiet von Eberschwang, geriet sie in einer leichten Linkskurve auf das rechte Straßenbankett, schlitterte eine Böschung hinunter und überschlug sich.

Alle drei Personen verletzt

Die 18-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und in das Krankenhaus Ried gebracht. Ihr Lebensgefährte wurde ebenfalls unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber "Christophorus Europa 3" in das Klinikum Wels geflogen. Der 19-Jährige musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Er wurde auch unbestimmten Grades verletzt und in das Krankenhaus Ried eingeliefert.