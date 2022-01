Am 20. März 2022 werden die Pfarrgemeinderäte in allen Pfarren der Diözese Linz nach fünf Jahren neu gewählt. Die BezirksRundschau hat sich im Bezirk Ried umgehört, was die Ehrenamtlichen vor Ort leisten.

BEZIRK RIED. Vinzent Gassner ist 21 Jahre jung und engagiert sich in der Stiftspfarre Reichersberg, unter anderem auch im Pfarrgemeinderat. "Die Pfarre ist meine Heimat und der Rat gibt mir die Möglichkeit, aktiv mitzuarbeiten", sagt Gassner, der in Salzburg Fachtheologie und Religionspädagogik studiert. Weil er selbst noch sehr jung ist, ist es ihm ein Anliegen, Kindern und Jugendlichen zu zeigen, dass das Pfarrleben und die Kirche alles andere als fad sind. In Reichersberg gab's deshalb schon einen Gottesdienst zu einem Lied der Pop-Sängerin Lady Gaga und einen Kreuzweg mit Hip-Hop-Songs, wie Gassner aufzählt. Bei aller Modernität dürfe aber der Kern der Liturgie nicht verändert werden. "Wir finden nur neue Wege, um diesen Kern weiterzugeben", sagt Gassner.

Und eben das ist eine der Aufgaben eines Pfarrgemeinderates. Pastoralassistentin Patrizia Wohlmacher formuliert es wie folgt: "Die Ehrenamtlichen entscheiden, wie die vier Grundaufträge der Kirche – Gottesdienst feiern, Glaube erfahrbar machen, Gemeinschaft leben, Not sehen und helfen – in der Pfarrgemeinde gelebt werden." Wohlmacher ist zuständig für die sechs Pfarren im Seelsorgeraum Obernberg. Zusätzlich ist sie in Senftenbach, Weilbach, St. Georgen, Mörschwang sowie Kirchdorf amtliches Mitglied im Pfarrgemeinderat. Sie ist überzeugt: "Wer dabei ist, hat die Möglichkeit, Kirche vor Ort zeitgemäß mitzugestalten." Es seien zwar vielerorts die Pfarren sehr klein. Aber trotzdem schaffen es die Ehrenamtlichen, einiges auf die Beine zu stellen: "Bau eines neuen Pfarrheims in Senftenbach, neues Mesner-Team in Kirchdorf, Pfarrhof-Frühschoppen in St. Georgen, weil es dort kein Gasthaus mehr gibt und zahlreiche Pfarrblätter und Internetauftritte", zählt sie auf.

Zunehmend wichtiger werde es, über die eigenen Pfarrgrenzen hinaus zu schauen und sich mit den Nachbarpfarren zu vernetzen, schildert Wohlmacher. Die Gottesdienstplanung aufeinander abzustimmen, gemeinsame Firmvorbereitung oder Erstkommunion-Feiern zu planen, sind nur einige Dinge, die sie hier nennt.

Aber neben aller zukunftsweisender Arbeit, sind es vor allem auch traditionelle kirchliche Feste, die ohne die ehrenamtlichen Helfer nicht möglich wären. "Bei fast allen Aktivitäten wirken Pfarrgemeinderäte mit", erklärt Hermann Starzinger, Obmann des Rieder Pfarrgemeinderates. "Sie fungieren als Lektoren und Kommunionspender in den Gottesdiensten, organisieren Feiern, wie Erstkommunion und Pfarrfeste, packen bei Bauarbeiten mit an", zählt Starzinger auf, der seit insgesamt 40 Jahren in Pfarren ehrenamtlich aktiv ist.

Pfarrgemeinderatswahl im März 2022

Im Bezirk Ried gibt es 35 Pfarren und ebensoviele Pfarrgemeinderäte im Sinne des Gremiums.

Ein Pfarrgemeinderat hat durchschnittlich 17 Mitglieder. Etwa 600 Frauen und Männer wirken in den Pfarrgemeinderäten des Bezirkes Ried. Etwa die Hälfte der derzeitigen PGR-Mitglieder stellt sich der Wiederwahl im März 2022.

In der Diözese Linz stehen drei Wahlmodelle zur Auswahl:

Wahl aus einer Kandidatenliste: Dazu nennt die Pfarrbevölkerung Vorschläge. Daraus erstellt der Wahlvorstand eine Liste, aus der die Katholiken im Ort am 20. März eine Auswahl treffen.

Im zweiten Modell, der sogenannten „Urwahl“ sind alle wahlberechtigten Katholiken (ab 16 Jahren beziehungsweise Gefirmte ab 14) auch wählbar. Die auf den „Urwahlstimmzetteln“ genannten Personen sind schon gewählt und werden in Wahlannahmegesprächen gefragt, ob sie die Wahl annehmen.

In einer dritten Variante zur Wahl werden zusätzlich Gruppen und Vereine im Ort mit Themenüberschneidungen zur Pfarrgemeinde eingeladen, eine Vertretung für den Pfarrgemeinderat zu entsenden.