Zwölf Schülerinnen und Schüler der Volksschule Kirchdorf-Mühlheim absolvierten erfolgreich die Radfahrprüfung.

KIRCHDORF/MÜHLHEIM AM INN. "Die Aufregung war groß, als unlängst in der Gemeinde Kirchdorf und Mühlheim die Polizei anrückte, um die Radfahrprüfung durchzuführen", heißt es aus den Gemeindestuben. Natürlich waren die Schüler schon gut vorbereitet. Den theoretischen Teil der Prüfung haben die Schüler schon vor längerer Zeit bei Claudia Schachinger abgelegt.

Die Beamten der Polizeiinspektion Obernberg stellten sich auch aus Gründen der Verkehrssicherheit gern auf die Wünsche der kleinen "Fahrschüler " ein: Es wurde den Kindern wieder ermöglicht, dieRadfahrprüfung jeweils in ihrer gewohnten Umgebung – die Mühlheimer Kinder in Mühlheim und für die Kirchdorfer in Kirchdorf – abzulegen. "Dadurch kann man die Prüflinge auf besonderen Gefahrenstellen vor Ort besser aufmerksam machen", erläuterte Josef Schachinger von der Polizei Obernberg.

Alle zwölf Kinder haben die Prüfung mit Bravour bestanden. Josef Schachinger konnte den Jungradlern, sofern sie das zehnte Lebensjahr vollendet haben, den

"Radfahrausweis" überreichen.

Die Polizeiinspektion Obernberg und die Bezirksrundschau Ried wünscht allen eine gute und unfallfreie Fahrt - immer gut aufpassen und nie ohne Helm fahren!