KIRCHHEIM, WALDZELL. Am Freitag, den 21. August übergab die Trachtenkapelle Kirchheim einen Spendenscheck von 1.615€ an die Dienst- und Hilfsorganisation für beeinträchtige Menschen Miravita in Waldzell.

Die Summe ist der Erlös der Sponsoren und Eintrittskarten des heurigen Frühjahrskonzertes, das kurzfristig wegen Covid-19 im März abgesagt werden musste.

Die Trachtenkapelle bedankt sich in diesem Sinne nochmals bei allen Sponsoren und Unterstützern!

Eine Abordnung des Vorstandes überreichte den Spendenscheck an Miravita - die Bewohner freuten sich riesig über den Besuch und die Spende.