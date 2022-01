Ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhr am 24. Jänner 2022, gegen 6.50 Uhr, mit seinem Pkw im Gemeindegebiet von St. Marienkirchen am Hausruck auf der B141, Rieder Straße Richtung Ried im Innkreis.



UNTERESELBACH. Im Ortschaftsbereich Untereselbach lenkte er das Fahrzeug rechts in den Güterweg Dürngrub um zu wenden. Als er wieder in die bevorrangte Rieder Straße einbog, stieß er gegen den Pkw einer 21-Jährigen aus dem Bezirk Ried, die ebenfalls auf der Rieder Straße Richtung Ried im Innkreis fuhr. Beide Lenker wurden unbestimmten Grades verletzt und in das Krankenhaus Ried im Innkreis eingeliefert.