Mit Georg Kreuzhuber (FPÖ) tritt ein erfahrener Kommunalpolitiker zur Bürgermeisterwahl in Hohenzell an.



HOHENZELL. Seit 2009 sitzt Kreuzhuber im Gemeinderat von Hohenzell und seit 2015 auch im Gemeindevorstand. „Wir haben eine sehr gute Mannschaft für die kommende Gemeinderatswahl aufgestellt“, so der 39-jährige Bürgermeisterkandidat. Beim Ortsparteitag wurde er nicht nur zum Bürgermeisterkandidaten gewählt, er ist auch für eine weitere Periode FPÖ-Obmann. Der Spitzenkandidat der FPÖ Innviertel, Landtagsabgeordneter David Schießl, beglückwünschte den neuen Obmann und seinen Stellvertreter Christoph Dürnberger. „Wir arbeiten für Hohenzell und nehmen uns der Sorgen und Wünsche aller Hohenzeller an“, so Kreuzhuber.