Am Freitag, dem 11. Februar 2022, öffnet das BORG Ried von 13:30 bis 16:30 Uhr zum zweiten Mal seine Türen für einen Informationsnachmittag in digitaler Form. Ausgehend von der Homepage der Schule können sich Interessierte sehr einfach an Live-Chats und Videokonferenzen beteiligen. Professor*innen infor-mieren über das Bildungsangebot des BORG Ried, auch Schülerinnen und Schüler beantworten Fragen. Ebenfalls ist ein digitaler Blick in das Gebäude der Schule möglich.

Das BORG Ried führt die Schüler*innen in vier Jahren zur Matura. Die drei Ausbildungsschwerpunkte – Musik mit Instrumentalmusik, bildende Kunst und Naturwissenschaften – unterstützen und fördern die Begabungen der Schüler*innen. Das BORG Ried bietet eine fundierte Sprachenausbildung in Englisch, Französisch, Spanisch, Latein und Italienisch.

Die breite Allgemeinbildung in Verbindung mit der Förderung der Kreativität einerseits und die naturwissenschaftliche Schwerpunktsetzung andererseits bieten eine fundierte Basis für viele Berufsfelder und die Karriereleiter.

Absolvent*innen des BORG Ried sind unter anderem in sozialen, pädagogischen, medizinischen, künstlerischen, juristischen Berufen oder in Bereichen der Verwaltung sehr begehrt.

Die genauen Anmeldemodalitäten finden Sie ab 7. Februar 2022 auf der Homepage des BORG Ried: www.borgried.at

Der gesamte Lehrkörper des BORG Ried heißt alle herzlich willkommen.