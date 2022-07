Am Samstag, den 26. Juni 2022, veranstaltete der Förderverein des Kindergarten Riegerting bereits zum 5. Mal die beliebte Kinderolympiade in Riegerting. Nach 3 Jahren Pause ließen sich die Organisatoren für das "Comeback" etwas Besonderes einfallen. Genau 110 Kinder gingen an den Start und durften in die Welt der Märchen eintauchen.

Zum Anfang musste natürlich das Olympische Feuer entzündet werden, was wieder die Riegertinger Kindergartenkinder übernahmen und zum Zwergenlied wärmten sich alle auf. Dann galt es verschiedene Stationen zum Thema Märchen zu bewältigen. Jedes Kind war ein Sieger. Mit dem ausgefüllten Olympiapass konnten sich die Kinder eine Urkunde und ein kleines Geschenk abholen. Die Medaille war ein Lebkuchenherz und das mussten sie aber vorher noch der Hexe „klauen“. Ein Foto auf dem Siegerpodest durfte natürlich auch nicht fehlen.

Die Gäste verbrachten einen gemütlichen Nachmittag im Kindergarten Riegerting. Neben Kinderschminken, einer Hüpfburg und zwei Glücksrädern, mit tollen Hauptpreisen, wurde natürlich auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Dank der vielen freiwilligen Helfer und zahlreicher Sponsoren konnte wieder ein hoher Reinerlös erwirtschaftet werden, welcher zu 100% dem Kindergarten Riegerting zu Gute kommen wird! HERZLICHEN DANK!!❤️ Das Schönste waren die strahlenden Gesichter von Jung und Alt!

Weitere Informationen über den Verein und die Aktivitäten sind unter www.fv-riegerting.at zu finden. Gerne werden dort auch Online-Spenden angenommen.