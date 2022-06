Der mehrfache Olympiasieger Johannes Høsflot Klæbo aus Norwegen und Fischer werden ihre erfolgreiche Zusammenarbeit auch in Zukunft fortsetzen. Bei seinem ersten Besuch im Hause Fischer in Ried verlängert der Langläufer, der auch erfolgreicher Radrennläufer ist, seinen Vertrag um weitere vier Jahre.

RIED/ NORWEGEN. Bereits mit zwei Jahren bekam der heute 25-Jährige sein erstes Paar Fischer Ski von seinem Großvater zu Weihnachten geschenkt. "Die ersten Touren unternahm ich anschießend vom Wohnzimmer in die Küche und wieder zurück", so Klæbo. Den ersten Ausrüstungsvertrag von Fischer erhielt er mit 18 Jahren. Seither gingen unter anderem 48 Weltcupsiege, drei Gesamtweltcupsiege und je sieben Weltmeisterschafts- und Olympia-Medaillen aus dieser Partnerschaft hervor. „Ich versuche mich immer weiterzuentwickeln und das Beste aus mir und meinem Material herauszuholen,“ erklärt der Norweger. Nachsatz: „Ich habe im Frühjahr auch andere Marken, intensiv getestet und dabei viel gelernt. Ich weiß nun, dass ich in der Vergangenheit gut beraten war und gemeinsam mit Fischer auch meine weiteren sportlichen Ziele in Angriff nehmen möchte", so Klæbo, der zwei Tage in Ried zu Gast war und neben dem Besuch bei Fischer auf die Skating-Strecke in Lohnsburg testete. Über seinen Besuch bei Fischer postete Klæbo in Facebook: "Spending time at the factory and seeing how they make a pair of skis, really impressed me! Now I know, how much job it takes to make a pair of skis. A big shoutout for the guys working at the factory every single day to help us achieve our goals. Seeing how passionate all the workers are in making good skis inspires me a lot. Thank you for having us Fischer!"

Gemeinsam in die Zukunft

Auch bei Fischer freut man sich über die gemeinsame Zukunft, die gleich auf weitere vier Jahre besiegelt wurde: "Diese langfristige Verpflichtung von beiden Seiten ist eine tolle Grundlage für die Weiterentwicklungen und Erfolge, die wir gemeinsam anstreben,“ so Gerhard Urain, Leiter Rennservice Nordic bei Fischer. „Wir werden keine Mühen scheuen, um Johannes weiterhin das beste Material für das Erreichen seiner Ziele zur Verfügung zu stellen.“ Da Johannes Høsflot Klæbo durch seine Persönlichkeit nicht nur in Norwegen, sondern weltweit einen positiven Einfluss auf den Langlaufsport hat, wird er auch in Zukunft in das Zentrum der Fischer-Kommunikation rücken.