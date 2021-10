HSV Ried Youngster gewinnt in Hochneukirchen den Österreichischen Meistertitel in der 85er-Klasse. Damit ist der 11-jährige Husqvarna-Pilot der jüngste Jugend-Staatsmeister im Motocross-Sport!

Das Jahr 2021 war für den erst 11-jährigen Moritz Ernecker bereits schon vor dem Finale der Österreichischen Jugendmeisterschaft ein ganz besonderes. Zahlreiche Laufsiege und Spitzenergebnisse bei nationalen und internationalen Rennen, dazu der siebte Gesamtrang bei der Junioren-Weltmeisterschaft in der Klasse bis 65 Kubik trugen dazu bei. Nach seinem Doppelsieg beim Meisterschaftsrennen in Seitenstetten zählte er auch in der 85er-Klasse zu den Favoriten auf den Titel. Mit dem Sieg im letzten Meisterschaftslauf am 3. Oktober machte Ernecker den Sack tatsächlich zu: „Ich kann es noch gar nicht glauben. Die Saison war heuer schon sehr erfolgreich, jedoch der Staatsmeistertitel ist etwas ganz tolles, einfach super. Danke an meine Familie, an unsere Sponsoren und Unterstützer und an die Fans, die mich angefeuert haben“, freute sich Moritz.

Bruder auf Titeljagd

In 14 Tagen steigen die Finalläufe in der Österreichischen Junioren-Meisterschaft. Dort will Bruder Maximilian Ernecker auf Titeljagd gehen. Der 14-Jährige ist aktuell auf Platz drei und hat am Pfeningberg große Chancen auf einen Spitzenplatz in der Junioren-Staatsmeisterschaft.