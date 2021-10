In der 11. Runde der Admiral Bundesliga spielt die SV Guntamatic Ried am Sonntag, 17. Oktober, auswärts bei SK Sturm Graz. Ankick ist um 17 Uhr.

Die SV Guntamatic Ried trennte sich in der vergangenen Runde der Admiral Bundesliga zuhause von Austria Klagenfurt mit einem 1:1. Ried nimmt nach diesem Match – erstmals mit Interimstrainer Christian Heinle – mit 13 Punkten den vierten Tabellenplatz ein. "Persönlich ist es mir sehr gut gegangen. Mit dem Anpfiff war ich voll im Spiel und die Nervosität hat sich gelegt", so Heinle. Sturm Graz musste sich zuletzt Hartberg auswärts mit 2:3 geschlagen geben. Die Grazer haben als Tabellenzweiter 20 Punkte auf ihrem Konto. "Wir werden unser Bestes geben, damit wir aus Graz etwas mitnehmen können. Wir müssen von der ersten bis zur letzten Minute voll konzentriert sein und an unsere Leistungsgrenze gehen. Aber ich bin überzeugt, dass wir eine gute Leistung abliefern werden", sagt Seifedin Chabbi.

Bajic wieder am Ball

„Wir werden in Graz nicht nur verteidigen, da wir das Spiel dann mit großer Wahrscheinlichkeit verlieren werden. Es wird auch Phasen geben, in denen wir unser Heil in der Offensive suchen werden. Ante Bajic ist seit 5. Oktober wieder voll im Mannschaftstraining. Es schaut gut aus, dass er uns in Graz wieder zur Verfügung steht", so Heinle.

82 Matches bisher

In der 16. Runde der vergangenen Saison siegte Sturm Graz am 9. Februar 2021 zuhause gegen die SV Guntamatic Ried mit 2:1. In der Bundesliga trafen die SV Guntamatic Ried und SK Sturm Graz bisher 82 Mal aufeinander. Bei diesen 82 Spielen war Ried 17 Mal siegreich. 15 Spiele endeten mit einem Remis, 50 Mal siegten die Grazer – bei einer Gesamttorbilanz von 143 zu 79 für Sturm Graz.