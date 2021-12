RIED. Am Montag, dem 3. Jänner, beginnt bei der SV Guntamatic Ried im Leichtathletikstadion in Ried das Vorbereitungsprogramm auf das Frühjahr 2022. Es stehen drei Testspiele gegen Vorwärts Steyr (15. Jänner, 14 Uhr, Leichtathletikstadion in Ried), die Juniors OÖ (22. Jänner, 14 Uhr, Leichtathletikstadion in Ried) und Amstetten (28. Jänner, 14 Uhr, Leichtathletikstadion in Ried) auf dem Programm. Am 4. Februar folgt um 20.30 Uhr in der „josko Arena“ in Ried mit dem ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen Austria Klagenfurt das erste Pflichtspiel im neuen Jahr.