RIED. Mit Marcel Canadi und Murat Satin meldet die SV Guntamatic Ried zwei Neuzugänge. Canadi wechselt vom SKU Amstetten, Satin von Wacker Innsbruck ins Innviertel. Beide haben einen Zwei-Jahres-Vertrag unterzeichnet. „Ich bin davon überzeugt, dass sie in den nächsten ein, zwei Jahren zu Topspielern in der Bundesliga reifen können“, sagt Gerald Baumgartner, sportlicher Leiter und Cheftrainer der SV Guntamatic Ried.

„Ich hatte einige Vorgespräche mit dem Trainer und dabei ein gutes Gefühl. Er kennt mich und meine Fähigkeiten. Ich will in Ried den nächsten Schritt machen, schnell eine gute Chemie zur Mannschaft finden und dem Verein so gut es geht weiterhelfen“, so Canadi. „Ich werde alles versuchen, damit wir die Ziele des Vereins erreichen werden. Ich möchte dem Verein so gut es geht weiterhelfen, viele Tore schießen und mich selbst in Ried gut weiterentwickeln“, sagt Satin.

Steckbrief Marcel Canadi:

Geboren: 27. Oktober 1997 in Wien

Nationalität: Österreich

Größe: 185 cm

Position: Mittelfeld

Letzte Vereine: SCR Altach (2013), Borussia Mönchengladbach (2014-17), SC Austria Lustenau (2017-20), SKU Amstetten (2020), SV Guntamatic Ried (seit 2020)

Steckbrief Murat Satin:

Geboren: 30. August 1996 in Innsbruck

Nationalität: Österreich

Größe: 177 cm

Position: Offensives Mittelfeld

Letzte Vereine: Hacettepe SK (Türkei, 2015-17), FC Wacker Innsbruck (2017-20), SV Guntamatic Ried (seit 2020)