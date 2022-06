Ohne jegliche Erwartungen nahm er teil, und wurde reich belohnt: Nachdem Daniel Berger, Verkäufer beim Autohaus Lang in Ried, im Februar 2022 bereits Österreichischer Škoda Staatsmeister wurde, konnte er nun auch das internationale Finale der Škoda Challenge in Norwegen für sich entscheiden.

RIED. Von 2. bis 4. Februar ging im Hotel Schloss Pichlarn in Aigen im Ennstal die Österreichische Škoda Staatsmeisterschaft über die Bühne. Dabei holte sich Daniel Berger vom Autohaus Lang in Ried in der Kategorie Verkauf den Titel. Neben ihm durften Markus Wolf vom Autohaus Wolf in der Kategorie Markenleiter, Robert Bruder vom Autohaus Pruckner in Scheibbs in der Kategorie Service, Christian Klauser vom Autohaus Pruckner in Wieselburg in der Kategorie Technik sowie Gerhard Kogler von Porsche Linz in der Kategorie Teiledienst über Siege jubeln.



Auch international der Beste

Nun traten die stolzen Gewinner von 16. bis. 19. Juni beim internationalen Finale der Škoda Challenge in Bergen in Norwegen an. Gerhard Kogler konnte bei dieser Weltmeisterschaft nicht teilnehmen und wurde vomZweitplatzierten, Christian Kolby vom Autohaus Kamper, vertreten. Für Daniel Berger endete der Wettbewerb mit einer Sensation: Er konnte sich gegen Konkurrenten aus 23 Nationen durchsetzten und holte den Weltmeistertitel. "Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Schon bei der Staatsmeisterschaft war mein Motto, dabei sein ist alles", so Berger, der sich diesem Wettbewerb zum ersten Mal stellte. Mit dem Titel in der Tasche wuchs der Ehrgeiz. "Für die Weltmeisterschaft habe ich mich dann schon ziemlich gut vorbereitet. Auch stand ich ständig im Austausch mit unseren Trainern", so Berger, der seit fünf Jahren im Autohaus Lang arbeitet. Mit Erfolg: Beim Wettbewerb in Norwegen, welche aus drei praktischen und zwei theoretischen Teilbereichen bestand, ging der Rieder als strahlender Sieger hervor.