Italienisches Flair bei der Shopping Night in Ried

RIED. Unter dem Thema „Viva Italia“ verwandelt sich die Stadt Ried am 19. Mai in ein Shopping-Paradies. Auf die Besucher wartet ein abwechslungsreiches Programm. Freunde der italienischen Weine kommen bei der ersten Rieder WeinRoas voll auf ihre Kosten. Vom klassischen Aperitif über verschiedenste Weiß- und Rotweinsorten bis hin zu einer sorgfältigen Auswahl an Prosecchi ist alles mit dabei, was das Urlaubsherz begehrt.Der WeinRoasPass für die einzelnen Verkostungsstationen kostet 6 Euro und ist ab 16 Uhr am Hauptplatz und am Stelzhamerplatz erhältlich. 1 Euro geht dabei direkt in die SpendenBox der Harley Davidson Charity Tour.

Kugelrunde Österreich-Premiere

Mit einer sportlich-spaßigen Premiere wartet die diesjährige Frühjahrs-Shopping-Night am Freitag, 19. Mai, in Ried auf: "Crossboccia®". Eine unkomplizierte Variante des vor allem im Süden beliebten Boccia- oder Boulespiels. Gespielt wird an fünf über die Innenstadt verteilten Stationen. AUf die Sieger warten Preise im Wert von insgesamt 1000 Euro.Bei der Shopping Night halten die Geschäfte bis 21 Uhr offen. Um 18.30 Uhr empfängt der Treffpunkt Ried eine Gruppe Vespafahrer, die sich am Unteren Hauptplatz aufstellen werden. Weiteres Highlight: Die SVR-Spieler von 18 bis 20 Uhr für Autogramme zur Verfügung.Mehr Information unter www.ried.com