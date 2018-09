Jugendarbeit bei der Feuerwehr

10.09.2018, 07:55 Uhr

Sport, Spiel, Spaß und vieles mehr verspricht die Mitgliedschaft bei der Feuerwehrjugend.

Wissensvermittlung mit Spaß

BEZIRK. 776 Jugendmitglieder zählen die Freiwilligen Feuerwehren derzeit im Bezirk, Tendenz leicht steigend. „Vor allem der Mädchenanteil hat sich in den letzten Jahren erhöht. Dieser beträgt im Moment 32,5 Prozent“, berichtet Bezirksfeuerwehrkommandant Friedrich Prenninger. Ab zehn Jahren kann man der Jugendgruppe beitreten, ab 16 erfolgt der Übertritt in das aktive Feuerwehrteam.Den Kindern und Jugendlichen wird in der Gruppe eine breitgefächerte Ausbildung zuteil, die durch Wettbewerbe und Wissenstests unterstützt wird. „Gelehrt wird vor allem Feuerwehrspezifisches, wie der Umgang mit Feuerlöschern, Knotenkunde oder die Verwendung von Löschgeräten. Im Laufe der Zeit lernen die Mitglieder beinahe alle Geräte kennen. Zudem ist der Erwerb von Allgemeinwissen und eine erste Hilfe-Ausbildung ein Thema. Dies variiert je nach Alter und steigert sich. Wenn die Jugendlichen mit 16 ins aktive Team wechseln, sollen sie bereits umfassend erste Hilfe leisten können“, sagt Prenninger. Die Ausbildung ist stufenweise aufgebaut, die Wissenstests reichen von Bronze bis Gold. „Auch grenzüberschreitende Abzeichen können abgelegt werden, etwa die Bayrische Jugendflamme“, so Prenninger.Neben der Ausbildung kommt aber freilich der Spaß nicht zu kurz. Es werden beispielsweise Jugendlager, verschiedenste Ausflüge und weitere lustige Aktivitäten angeboten. „Die Feuerwehrjugend soll eine Mischung zwischen Wissenserwerb, Spiel und Spaß darstellen“, lässt Prenninger wissen.

Projekt "Gemeinsam. Sicher. Feuerwehr"

Um Brand- und Katastrophenerziehung auch im schulischen Betrieb zu gewährleisten, gibt es darüber hinaus das Projekt „Gemeinsam. Sicher. Feuerwehr“. „Das Projekt umfasst alle Schultypen, vom Kindergarten bis zu höheren Schulen. Ziel ist hierbei, relevante Kenntnisse für den Ernstfall zu vermitteln und das Interesse für die Feuerwehr zu wecken.“Weitere Infos zu den Jugendgruppen im Bezirk findet man hier: