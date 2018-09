Mehrnbachs Kids sind wieder im Musical-Fieber

12.09.2018, 13:39 Uhr

Auf Initiative der Pfarre wurde der Hummelkinderchor 2002 ins Leben gerufen, der zu Beginn überwiegend aus Volksschülern bestand. Die Chorleiterinnen erkannten das gesangliche Potential der Kinder sehr früh und entschieden sich 2005 das „Mausical 1“ (ein Musical, das von der einsamen Waldmaus Adelheid handelt, die in die aufregende Stadt reist und ihre große Liebe Adalbert trifft) zum ersten Mal aufzuführen - mit großem Erfolg. Die Kinder wurden älter und der Chor größer und somit fiel die Entscheidung, ihn aufzuteilen: Von nun an gab es den Hummelkinderchor für Kinder im Volksschulalter und die Woissis für ältere Kinder und Jugendliche. Mit ersteren wurde daraufhin die Fortsetzung – das „Mausical 2“ aufgeführt. "In den Jahren mit voller Ausbaustufe haben wir mit unserem Team immer ca. 60 Kinder und Jugendliche in unseren Chorgruppen musikalisch betreut!", so Gründungschorleiterin Maria Böttinger-Hartl.Der Verein Hummelkinder&Woissis kann auf viele Höhepunkte zurückblicken: So gab es Musicalaufführungen (u.a. Eigenproduktionen wie Amy, das Grusical, Regentraud, ...), Erfolge bei Chorwettbewerben, Auftritte in Rundfunk und Fernsehen, Mitwirkung bei Konzerten (Brucknerbund, Musikkapellen, Chorleiterkursabschluss, ...) bzw. eigenen Konzerten, eine 10-Jahresfeier mit einem ganzen Tag voller musikalischer Leckerbissen sowie zahlreiche Gottesdienstgestaltungen, ...Die Woissis der ersten Stunde – mittlerweile „Vokalensemble Woissis“ sind seit einigen Jahren ein selbstständiger Chor und erreichten zuletzt im Radio bei den Aufweckchören ein breites Publikum. Auch sie sind im Rahmen des Jubiläumswochenendes zu hören.Zum Abschluss der Feierlichkeiten findet am Sonntag ein Jubiläumsgottesdienst statt, bei dem die Woissn-Messe (aus der Feder der beiden Chorleiterinnen) mit aktiven und ehemaligen Sängerinnen und Chorleiterinnen aufgeführt wird. Anschließend gibt es durch die Unterstützung der Goldhaubengruppe einen gemütlichen Ausklang bei Kaffee, Kuchen und belegten Broten. Damit endet eine großartige Zeit für Maria und Martina und zugleich wird dieses Wochenende voller Highlights abgeschlossen.

Die Termine:Freitag 21. 9. 18:00 Uhr und Samstag 22. 9. 14:00 Uhr: Mausical I mit den     Hummelkindern und Woissis in der MehrzweckhalleSamstag 22. 9. 20:00 Uhr: Konzert "Nordlichter" des Vokalensemble WoissisSonntag 23. 9. 10:00 Uhr: Jubiläumsgottesdienst (Kaffee, Kuchen und belegte Brote auch     nach dem 8:00 Uhr Gottesdienst) mit anschließendem Ausklang     in der Mehrzweckhalle.