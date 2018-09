FF Katzenberg –Weinreise als DANKESCHÖN !!!

19.09.2018, 15:11 Uhr

Am 1.Tag führte uns die Reise direkt nach Krems , Mittag gegessen wurde dann in Mautern im Landgasthof Siedler , anschließend besuchten wir den Kittenberger Erlebnisgarten, wo uns schon die erste kleine Weinverkostung erwartete ,nach kurzer Rast im Gartenrestaurantfuhren wir nach Brunn am Feld, wo das Quartier bezogen wurde, im Weingut Steinbatz tauchten wir am Abend bei einer exklusiven Weinverkostung in die Welt der Weine ein, neben den Weinproben brachte uns der Winzer auch fachliches Wissen "zum Wein" näher und vor allem wurde uns bewusst, wie viel Arbeitsaufwand dahinter steckt, bis der Wein im Glas verkostete werden kann. Bei gemütlichen Beisammensein ließen wir den Abend ausklingen.Am nächsten Tag genossen die FF Kameraden (mit Partner) und Kommandant a.D. Franz Danninger mit Gattin Maria bei herrlichem Wetter die Schifffahrt von Krems nach Melk,beeindruckenden waren wir, von dem vorbeiziehenden Naturschauspiel „der Weinberge“ , die kleinen, bekannten Weindörfer direkt an der Donau und die Wälder die mit ihren bunten Blättern schon den Herbst einläuten .Nachmittag gemütliche Heimfahrt mit Schlußeinkehr . Franz Danninger bedankte sich für die Reise und wünscht der FF Katzenberg weiterhin alles Gute für die Zukunft .