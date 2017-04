Kräuter treffen auf Kunst

29.04.2017, 18:50 Uhr

KATZENBERG (tazo). Bisher war Schloss Katzenberg vor allem durch den sehr beliebten Weihnachtsmarkt bekannt. Doch vergangenes Wochenende trieb sich hier auch die eine oder andere Hexe herum - die Rede ist von Kräuterhexen. Bei den Kunsthandwerk- und Kräutertagen boten über 60 Aussteller von verschiedenstem Kunsthandwerk im Schlossgelände ihre Waren zum Verkauf an. Ein weiterer Schwerpunkt lag an beiden Tagen auf dem Thema Kräuter. So wurde eine Kräuterwanderung angeboten mit anschließender Zubereitung einer köstlichen Kräutersuppe und Vorträge zum Thema Kräuterschätze der Hildgard von Bingen. Schlossführungen und ein Walpurgisfeuer standen darüber hinaus ebenso auf dem Programm wie das Maibaumaufstellen durch die Hofmarkler Zeche mit einem Landerlertanz.

Natürlich wurde auch bei den kleinen Besuchern für ausreichend Unterhaltung gesorgt. So versprachen etwa die zauberhaften Spiele ebenso großen Spaßfaktor wie das Hexenbesenbinden. Hier konnten die Kleinen ihr Geschick unter Beweis stellen und anschliessend Ihren ganz persönlichen Hexenbesen auch gleich mit nach Hause nehmen. Während die Tage ganz im Zeichen von Handwerk und Kräutern standen, waren die Nächte eher musikalisch.