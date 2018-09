Ausstellung RETROSPEKTIVE Wolfgang Friedwagner - Ali Vogl

21.09.2018, 16:52 Uhr

Die kommende Ausstellung mit Werken der beiden Künstler-Freunde Wolfgang Friedwagner und Ali Vogl kann zudem auf weitere Qualitäten hinweisen, die sich nicht oft in einer Ausstellung kreuzen. Biografisch heben beide Künstler ihre Zeit bei einem der bekanntesten Künstler des Innviertels hervor, beide haben bei Wilhelm Traeger zeichnen gelernt, eine mittlerweile sehr rar gewordene Fähigkeit, die beide meisterlich beherrschen. Die Ausstellung führt diesmal weniger ins Reich der Abstraktion, sondern spürt den Qualitäten der sichtbaren Welt und ihrer zeichnerisch-künstlerischen Interpretation nach. Eine spannende Reise, bei der die Besucher die Künstler begleiten können.Ali Vogl kam nach seinem Studium an der Akademie der Bildenden Künste in Wien zurück ins Innviertel, wo er u.a eine lange Ausstellungstätigkeit entwickelte. (S-)eine zweite Heimat fand er in Folge auch in Griechenland, wo er in langen Aufenthalten die speziellen Qualitäten der mediterranen Atmosphäre in seinen Bildern einfing.Auch bei Wolfgang Friedwagner findet sich ein ähnlicher Zugang, wenn man sich, als ein Beispiel seiner zahlreichen Kunst-Reisen, in seine stimmungsmäßg dichten und dennoch von italienischer Leichtigkeit durchfluteten Arbeiten aus der Lagunenstadt Venedig vertieft. Sein flirrend-präziser Strich, die elegante Mischung aus zeichnerischer Präzision und künstlerischer Lockerheit stellen ein Markenzeichen nicht nur dieser Werkserie dar. Bei Wolfgang Friedwagner spürt man in jedem seiner zahlreichen Werke die ihm eigene künstlerische Zugangsweise, die trotz der Vielfalt der Themen und Techniken immer das ihm Wesentliche nach außen bringt und für den Betrachter sichtbar werden lässt.Auf seine unverkennbare Art hat sich auch Ali Vogl immer auf eine besonders direkte, individuelle und ausdrucksstarke Weise an die sichtbare Wirklichkeit gehalten und sie in „seiner“ künstlerischen Sicht dargestellt und zugleich verdichtet. Seine Poesie liegt oft in der klaren Linie bei den Zeichnungen und in der transparenten schichtweisen Überlagerung bei seinen Aquarellen, die sich durch ihre luftige Schönheit auszeichnen.In den Collagen, eine Technik, die beide Künstler-Kollegen ebenfalls miteinander verbindet, kann sich der Betrachter bei oft ähnlicher Intention - Ironie, Gesellschaftskritik, Zeitbezug mit Augenzwinkern- auf die Suche nach Parallelen als auch nach Unterschieden zwischen diesen beiden „Urgesteinen“ des Innviertler Künstlertums machen.Die beiden Künstler wird man nicht nur bei der Vernissage persönlich in den Ausstellungsräumen antreffen, auch während der sonstigen Öffnungszeiten sind sie häufig im KUNSTHAUS anzutreffen. Mehr noch als in diesen wenigen Sätzen hier kann der Besucher im persönlichen Gespräch mit den Künstlern direkt in den Ausstellungsräumen Eindrücke von den letzten Jahrzehnten der bildenden Kunst im Innviertel bekommen, Wolfgang Friedwagner und Ali Vogl waren - und sind immer live dabei.Es freut uns, dass wir diese spezielle - und für das Innviertel repräsentative Ausstellung im großzügigen Rahmen des KUNSTHAUSES BURG OBERNBERG präsentieren können.