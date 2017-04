Konzertdebüt für Kapellmeisterteam

26.04.2017, 17:26 Uhr

Am 1. April 17 lud der Musikverein Weilbach zum diesjährigen Frühjahrskonzert.

Erstmals fand das Konzert unter der Leitung von Ursula Fischer und Dominik Ortmaier statt. Der Musikverein bedankt sich beim neuen Kapellmeisterteam für die intensive Probenarbeit und gratuliert zu dem gelungenen Konzertdebüt.Aber nicht nur für unser Kapellmeisterteam war das Konzert eine Premiere, sondern auch für unseren neuen Schlagzeuger Michael Kobler! Wir wünschen ihm viel Spaß beim MV Weilbach!

So mancher Musiker kann aber auch schon auf eine lange Musikerlaufbahn zurückblicken. Für ihre Verdienste wurden folgende Musiker geehrt:• Johanna Bangerl - Verdienstmedaille in Bronze• Stefan Vorauer - Verdienstmedaille in Bronze• Hans-Peter Duft - Verdienstmedaille in Silber• Josef Schachinger - Verdienstmedaille in Silber• Anton Endl – Blasmusik Ehrenzeichen in Silber• Gottfried Schachinger – Blasmusik Verdienstkreuz in Silber