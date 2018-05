Schülereinschreibung für das Schuljahr 2018/19 in Ried

01.05.2018, 10:15 Uhr

In den Landesmusikschulen Obernberg, St. Martin und Gurten können im Mai Schülereinschreibungen abgegeben werden.

BEZIRK. Nun ist es soweit: Die Einschreibungstermine für das neue Schuljahr stehen fest. Inkönnen sich neue Schüler am Montag, 14. Mai, von 9 bis 15 Uhr und am Donnerstag, 17. Mai, von 9 bis 14 Uhr einschreiben.Dienimmt Einschreibungen am Dienstag, 15. Mai, von 13 bis 15 Uhr entgegen. Am gleichen Tag (15. Mai) nimmt auch dieEinschreibungen entgegen, von 15.30 bis 17 Uhr.