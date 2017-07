Tumeltshamer Volksschüler bei sportmotorischer Testung dabei

26.07.2017, 09:14 Uhr

Die Schüler der 2. und 3. Klassen absolvierten insgesamt acht Teststationen. Unter der Anleitung eines Teams des Sportlandes OÖ durften die Kinder ihre Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer, Koordination und Beweglichkeit unter Beweis stellen. Die Kinder zeigten großen Einsatz und hatten viel Spaß an diesem Bewegungsvormittag. Zum Abschluss erhielten alle Kinder eine Urkunde mit den Testergebnissen und ein Springseil als Geschenk. Die Lehrer und Eltern bekamen eine detaillierte Auswertung sowie eine Informationsbroschüre mit vielen praktischen Tipps und Übungsvorschlägen, um wieder mehr Sport und Bewegung in den Alltag einzubauen. Im kommenden Jahr soll die Testung wiederholt werden. So kann beurteilt werden, ob sich die Fitness der Kinder verbessert hat.

Spaß an der Bewegung

Die sportmotorische Testung soll die Kinder zu mehr Bewegung animieren, und auch ihre Eltern und Lehrkräfte für die Wichtigkeit von Bewegung in Schule und Alltag sensibilisieren. Die VS Tumeltsham, die erst kürzlich mit dem Gütesiegel der „Bewegten Schule“ ausgezeichnet worden ist, ersucht alle Eltern, Sport und Bewegung so oft wie möglich in die Freizeitgestaltung einfließen zu lassen. Sport und Bewegung soll wieder selbstverständlich werden. "Seien wir selbst ein gutes Vorbild", appelliert die Leiterin der Volksschule, Mathilde Märzendorfer.