Im Herbst 2020 und Frühling 2021 gibt es zahlreiche Wochenendkurse zu verschiedensten textilen Techniken und Gestaltungsverfahren. Auch einige Angebote, die im Frühjahr 2020 aufgrund der Corona-Krise abgesagt werden mussten, werden erneut ausgeschrieben.

Programm im Herbst

Wochenendkurse werden von Freitag, 2., bis Sonntag, 4. Oktober, und von Freitag, 13., bis Sonntag, 15. November angeboten. An jedem Wochenende gibt es vier verschiedene Kurse. Im Oktober steht folgendes auf dem Programm: Weben mit dem mobilen Webgerät (Bettina Zwirner), Textile Origami-Experimente (Christina König), Allerlei verrückt Gestricktes (Maria Nefischer) und Farbenrausch – Experimentelle Färbetechniken (Christiane Gruber). Im November kann man sich mit folgenden Themen beschäftigen: Einführung in das Brettchenweben (Thomas Schwabe), Bindungslehre – Muster im Gewebe (Erich Hetzmannseder), Handsiebdruck auf Stoff (Cecile Belmont) und Drucken mit Holzmodeln (Kerstin van der Schmidt & Fiona Schmidt).

Anmeldung

Kurszeiten sind freitags von 17 bis 20 Uhr, am Samstag von 9 bis 12.30 und von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag von 9 bis 12 Uhr. Die Kosten betragen jeweils 185 Euro (exklusive Materialkosten). Alle Kurse werden in den Werkstätten des Textilen Zentrums Haslach nahe des Ortskerns abgehalten. Mehr Infos und Anmeldung unter 07289/72300, info@textile-kultur-haslach.at oder online auf textile-kultur-haslach.at