Wegen Corona konnte das legendäre Fest heuer erstmalig seit 48 Jahren nicht stattfinden. Stattdessen haben die Veranstalter die regionale Gastronomie unterstützt und einen Film gedreht.

AUBERG (hed). Weil das traditionelle Hollerbergfest in diesem Jahr nicht stattfinden konnte und die Gastronomie besonders hart von der Coronakrise betroffen ist, haben die Organisatoren ein Zeichen gesetzt und die regionalen Gasthäuser unterstützt. Das Maskottchen Horni ging auf Gastrotour und besuchte mit den Hollerberg-Helfern die Wirtshäuser in Auberg, St. Peter, Haslach und Umgebung. „60 Helfer haben in zehn Wirtshäuser rund 200 Mal Speisen und Getränke genossen und so von Mai bis Juli die regionale Gastronomie unterstützt“, berichtet der Kommandant der F.F. Auberg Stefan Scheiblhofer im Film „Hollerberg 2020 – The Movie". Der Film wurde als Rückblick und Ausblick zum traditionellen Fest am Hollerberg gedreht. Der Film macht Lust auf hoffentlich noch viele weitere Hollerberg-Feste. Zu sehen ist der Film unter „The Movie“ unter www.hollerberg.at