Mit 13. September 2021 übernimmt Werner Hochmeir die Leitung der Abteilung Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Klinikum Rohrbach der Oberösterreichischen Gesundheitsholding.



ROHRBACH-BERG. Werner Hochmeir (48) wuchs in Eferding auf und studierte Medizin in Innsbruck. Nach seiner Ausbildung zum Allgemeinmediziner war er zunächst am Krankenhaus der Elisabethinen Linz tätig, danach am Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried. Ab 2006 arbeitete Hochmeir am Salzkammergut Klinikum Gmunden. 2008 legte er die Facharztprüfung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe ab. Seit 2009 ist er am damaligen Landeskrankenhaus Vöcklabruck Oberarzt, seit der Fusion zum Salzkammergut Klinikum zudem auch wieder am Standort Gmunden tätig. Bei dieser Zusammenlegung war er darüber hinaus für die Teamzusammenführung verantwortlich.

Leitung von Stumpner übernommen

2015 übernahm Hochmeir schließlich die Funktion des stellvertretenden Abteilungsleiters an der Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck und Gmunden, die er bis heute innehat. Darüber hinaus ist er für die Arbeit am Da-Vinci-Operationsroboter zertifiziert und diplomierter Notarzt. Werner Hochmeir wohnt in Regau, ist verheiratet und Vater von vier Kindern. In seiner Freizeit erholt er sich gerne beim Wandern oder Skifahren. Die Leitung der Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe übernimmt er von Peter Stumpner, der mit 31. Juli 2021 seinen wohlverdienten Ruhestand angetreten hat. Stumpner hat die Abteilung mehr als 27 Jahre geleitet und war zudem von 2006 bis 2019 Ärztlicher Direktor am Klinikum Rohrbach.

„Ich freue mich, dass wir mit der getroffenen Personalentscheidung für das Klinikum Rohrbach eine fachlich breit qualifizierte und menschlich gewinnende Persönlichkeit engagieren konnten. Ich wünsche Werner Hochmeir und seinem Team in Rohrbach alles Gute für seine künftige Tätigkeit in unserem Unternehmen. Außerdem möchte ich mich besonders herzlich bei Peter Stumpner für seine langjährige Tätigkeit im Unternehmen bedanken und wünsche ihm eine schöne Zeit in der Pension“, so Franz Harnoncourt, Vorsitzender der Geschäftsführung der OÖ Gesundheitsholding GmbH.