Die Schüler sollen bestmöglich auf den Berufseinstieg vorbereitet werden

ROHRBACH-BERG (alho). Um die Grundkenntnisse des Schweißens zu erlernen besuchten Schüler der Polytechnischen Schule aus den Fachbereichen Metall- und Elektrotechnik einen dreitägigen Schweißkurs im WIFI. „Wir bieten dies Schülern der technischen Fachbereiche an um in diesen Zweig einmal reinzuschnuppern. Der Kurs bietet den Schülern im Hinblick auf die Berufsvorbereitung eine hervorragende Möglichkeit verschiedene Grundschweißarten und –techniken kennenzulernen. Diese Chance bieten wir bereits seit mehreren Schuljahren an und kommt jedes Jahr aufs Neue gut an“, freut sich Direktor Hans-Peter Indra, der selbst den Fachbereich Metalltechnik unterrichtet und meint ergänzend: „Es ist ein Anliegen unseres Schultyps die Schüler im letzten Pflichtschuljahr in ihrem jeweiligen Fachbereich bestmöglich auf den Berufseinstieg vorzubereiten!“.

Im WIFI-Grundkurs freuen sich die Schüler, wenn sie erleben, dass durch ihre eigene Hand ein paar verschiedene Werkstücke entstehen. Zum Abschluss bekommen die Teilnehmer ein Zertifikat, das zur Bewerbung beilegt werden kann.