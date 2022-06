Es gibt eine Vielfalt an Kräuter aus der Natur, die eine wohltuende Wirkung auf den menschlichen Körper haben. Sie können außerdem bei der Bekämpfung von Krankheitserregern helfen und Symptome lindern. Die BezirksRundSchau hat sich bei Stefan Dobersberger, Leiter der Apotheke in Rohrbach-Berg, über das vielfältige Thema informiert.

ROHRBACH-BERG. Laut dem Apotheker haben Heilkräuter eine vielseitige Wirkung auf den menschlichen Organismus. Man kann damit gut kleine Beschwerden lindern und sie z.B.: bei Erkältungen, Krankheiten, Magen-Darmbeschwerden und auch bei Schlafstörungen einsetzen. Sie sollten allerdings nur kurzfristig zum Einsatz kommen, und wenn die Beschwerden anhalten, sollte man trotzdem einen Arzt aufsuchen.

"Die Melisse zum Beispiel hat eine krampflösende, beruhigende und virushemmende Wirkung. Pfefferminze wirkt verdauungsfördernd und krampflösend, sie hilft bei Blähungen und lokal bei Kopfschmerzen sowie Muskelschmerzen. Als desinfizierende antiseptische Spülung eignet sich Salbei, außerdem hilft dieser gegen starkes schwitzen. Der Thymian hat eine desinfizierende, schleimlösende und antibakterielle Wirkung." berichtet Dobersberger.

Zu den heimischen Heilkräutern zählen unter anderem Schafgarbe, Spitzwegerich, Brennnessel und Kamille. In der Apotheke in Rohrbach findet man eine Vielfalt an Arzneimitteln mit natürlichen Kräutern, mit denen man seine Hausapotheke aufstocken kann. Dort erhält man auch eine umfangreiche Beratung rund um das Thema. Man kann die Kräuter auch selber zu Hause anbauen, trocknen und z.B.: zu Tees und Tinkturen verarbeiten. Dazu findet man viele Rezepte im Internet.