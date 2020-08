BEZIRK ROHRBACH. Die Heimmannschaft aus Gramastetten legte einen fulminanten Start hin. Der SV Gramastetten war von Spielbeginn im Angriff und hätte nach den ersten zehn Minuten in Führung gehen müssen. Die Schüsse von Julian Peherstorfer und Nico Faldner in der dritten und vierten Minute gingen knapp über bzw. neben das Tor. Aus dem Nichts erzielte Haslachs neuer Goalgetter Tobias Schauer nach einem Corner, als die Abwehr den Ball nicht wegbrachte, den überraschenden Führungstreffer in der vierzehnten Minute. Gramastetten blieb aber weiter Spielbestimmend. Fünf Minuten vor der Halbzeit erhöhte Tobias Schauer dann mit einem Schuss vom Sechzehner ins lange Eck auf 2:0. Dies bedeutete gleichzeitig den Halbzeitstand.

Gramastettner Kicker glichen aus

Die zweite Halbzeit war geprägt von vielen Spielunterbrechungen da die Partie etwas ruppiger wurde. In der 69. Minute verkürzte der eingewechselte Johann Huemer nach einem Corner auf 1:2. Gramastetten drängte nun auf den Ausgleich. Dieser gelang Phlipp Gabriel fünf Minuten vor Spielende, als Tormann Jonas Oberaigner einen Ball nicht sicher fest hielt.