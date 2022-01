Die LEADER-Region Donau-Böhmerwald lädt jeden sehr herzlich ein, an der großen Online-Umfrage von 20. Jänner bis 3. Februar teilzunehmen und über zukünftige Schwerpunkte in der Entwicklung der Region mitzubestimmen.

SARLEINSBACH. Homeschooling und Homeoffice haben es anschaulich gezeigt: Ein flächendeckender Ausbau der Breitband-Versorgung ist für den Zugang zum schnellem Internet wichtig. Förderfähige Gebiete sind Gebiete in Österreich, in denen nur geringe Downloadraten aus dem Internet via Festnetzverbindung erzielt werden können. Dazu zählen zweifelsohne große Teile des Bezirkes Rohrbach. Bei der nächsten Fördergeldvergabe hat das Leader-Projekt gute Chancen auf Verwirklichung, eine qualitativ hochwertige Internet-Infrastruktur aufzubauen. Auch in entlegenen Orten. Es soll keine Zweiklassengesellschaft entstehen.

Neue Kriterien für den Breitband Ausbau

Für Access 7, den nächsten Fördertopf für den Breitband-Ausbau, liegt der neue Fokus auf der Flächendeckung: Große, gemeindeübergreifende Projekte werden bevorzugt und haben eine größere Chance auf Förderzusagen. Leader-Obmann Georg Ecker: „Wir treten gemeinsam auf. Es gibt einen Zusammenhalt über die Gemeindegrenzen hinweg. Wir sind durch die konzertierte Vorgangsweise der Gemeinden speziell durch die neuen Bedingungen für die Fördergeldvergabe am Puls der Zeit.“ Förderfähig sind dann auch Haushalte mit einer Downloadrate bis zu 100 Mbit – bis dato war dies nur bis unter 30Mbit möglich. In der nächsten Förderperiode wird also die Zahl der förderbaren Gebäudepunkte entsprechend ansteigen.

„Jeder ist eingeladen, mitzuarbeiten“

Barbara Kneidinger, Geschäftsführerin des LEADER-Regionalentwicklungsvereins, bringt es auf den Punkt: „Bei der lokalen Entwicklungsstrategie 2023 bis 2027 soll eine breite Basis beim Online-Fragebogen mitarbeiten. Viele Leute haben Ideen. Der einzelne weiß am besten, was die Region braucht. Der Beitrag zur Lebensqualität im Bezirk soll nicht im Jahr 2027 aufhören. Etwa drei Millionen Euro stehen für die nächste Leader-Periode von für die Region Donau-Böhmerwald zur Verfügung. Wie dieses eingesetzt wird, entscheiden auch die Menschen in der Region mit. Die Bevölkerung ist eingeladen, Schwerpunkte und Wünsche zu bekunden.“

Entwicklungsstrategie von Leader

„Wie wollen wir in Zukunft leben und arbeiten? Wie kann Abwanderung verhindert werden und welche kulturellen Angebote zeichnen unsere Region ganz besonders aus? Mit welchen Ideen können wir dem Fachkräftemangel entgegenwirken und wie sollen sich unsere Ortskerne entwickeln? Was macht Lebensqualität aus und wie zufrieden bin ich mit der Kinderbetreuung? Wie gehen wir mit den aktuellen Klima-Herausforderungen um und wie soll Mobilität am Land funktionieren?“ Mit diesen Fragen beschäftigt sich die lokale Entwicklungsstrategie von Leader.

Sieben Millionen Euro investiert

Leader ist ein EU-Förderprogramm und arbeitet an der Zukunft in ländlichen Regionen. „In der vergangenen Periode konnten rund 100 Projekte mit einem Fördervolumen von mehr als drei Millionen Euro in der Region Donau-Böhmerwald realisiert werden. Das heißt, dass insgesamt drei Millionen Euro an EU-Geldern direkt in Projekte in unserem Bezirk (plus Gemeinde Herzogsdorf) geflossen sind und Investitionen von rund sieben Millionen Euro ausgelöst haben“, erklärt Ecker.

"Je mehr mitmachen, desto besser"

Die lokale Entwicklungsstrategie wird für jede Förderperiode erarbeitet und gibt die strategischen Leitplanken für die Regionsentwicklung und in der Folge Projektgenehmigungen vor. Einer der wichtigsten Grundsätze dabei ist der bottom-up Ansatz, das heißt, dass die Ziele von der Bevölkerung für die Bevölkerung erarbeitet werden. Aktuell wird die lokale Strategie für die Periode 2023-2027 erarbeitet. "Das ist die Chance für jeden, der sich für die Entwicklung unserer Region interessiert und gerne seine Meinung und Einschätzung beitragen möchte", sagen die beiden. Denn die LEADER-Region Donau-Böhmerwald lädt jeden sehr herzlich ein, an der großen Online-Umfrage von 20. Jänner bis 3. Februar unter donau-boehmerwald.info teilzunehmen und dort über zukünftige Schwerpunkte in der Entwicklung der Region mitzubestimmen.

„Je mehr Menschen mitmachen, desto besser, denn schließlich geht es um die Entwicklung unseres gemeinsamen Lebensraumes. Wir werden vermutlich nicht für alle Fragen eine Lösung finden – und schon gar nicht sofort. Aber wir können auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten, uns auf Themen fokussieren und nachhaltig an Lösungen arbeiten", erklärt Kneidinger. In der Kommunikation habe man sich ganz bewusst für ein respektvolles "Du" entschieden. Denn: "Ein WIR besteht aus vielen DU`s“, meint die Geschäftsführerin des LEADER-Regionalentwicklungsvereins.

Foto: gawe