Wirtschaftsbund-Bezirksobmann Andreas Höllinger überreichte den Julius-Award an Dieter Eisinger sowie Monika und Siegfried Holinka.

ROHRBACH-BERG. Direkt am Stadtplatz von Rohrbach-Berg ist seit 2021 Dieter Eisinger mit seiner Firma RE/MAX Joy vertreten. Eisinger ist mit seinem Team professioneller Partner für Geschäfts- und Privatkunden bei Immobilien, Grundstücken, Miet- und Eigentumswohnungen in ganz Oberösterreich. Mit dem Versprechen „Aus der Region – mit der Region – für die Region“ stellt die Firma RE/MAX Joy den Mensch und daher die Wünsche der Kundinnen und Kunden in den Mittelpunkt. Seit der Gründung im letzten Jahr wird stets ein Fokus auf die regionale Zusammenarbeit mit Betrieben aus der Region gelegt. Ebenfalls im Stadtzentrum findet man im Fair-Prize House of Bikes alles rund ums Fahrrad. Vom Mountainbike über E-Bikes bis hin zum Maßfahrrad, im House of Bikes in Rohrbach-Berg werden alle fündig. Die Kundinnen und Kunden von Monika und Siegfried Holinka dürfen sich neben fairen Preisen über eine kompetente Beratung und auf Wunsch ein Fahrrad nach Maß freuen.

Zur Sache

Mit dem JULIUS-Award des Wirtschaftsbundes, benannt nach WB-Gründer und Politiker Julius Raab, werden oberösterreichische Qualitätsbetriebe ausgezeichnet und vor den Vorhang geholt. 1945 gründete Raab den OÖ Wirtschaftsbund mit dem Ziel, traditionelle Werte, eine starke Wirtschaft und Wohlstand zu erhalten.