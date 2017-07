Atemberaubendes Klangerlebnis in St. Oswald: Don Kosaken Chor Serge Jaroff ist zu Gast

ST. OSWALD. Am Dienstag, 5. September, gastiert der Don Kosaken Chor Serge Jaroff (Leitung: Wanja Hlibka) um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche in St. Oswald. Dieser grandiose Chor ist bekannt aus unzähligen Fernsehsendungen. Das Repertoire ist fast identisch mit dem des Original-Chors von Serge Jaroff, die Chorsätze sind ausschließlich handgeschriebene Partituren Serge Jaroffs, aus dessen privater Musikbibliothek, und wurden für Wanja Hlibka’s Chor neu bearbeitet. Durch eine langjährige Gastspieltätigkeit hat gerade dieser Chor unter seinem künstlerischen Leiter Wanja Hlibka überall begeisterte und treue Zuhörer.

Von zart bis stimmgewaltig

Die Konzerte werden mit stehenden Ovationen gefeiert. Die Stimmgewalt der russischen Opernsolisten, die den Chor um Wanja Hlibka bilden, entlockt den stimmlich differenziert arrangierten Werken das nötige Charisma und zieht so das Publikum in seinen Bann. Die Atmosphäre des Konzertes ist, je nach Ausdruck und Dynamik, still, leise, fast zärtlich bis hin zu raumfüllenden Lobgesängen.Die stimmgewaltigen Solisten werden von der Fachpresse immer wieder als Ausnahmechor bezeichnet. Ihr außer-gewöhnliches Repertoire reicht von festlichen Gesängen der russisch-orthodoxen Kirche über die immer wieder begehrten Volksweisen bis zu großen, klassischen Komponisten. Eintrittskarten erhältlich bei den Raiffeisenbankstellen St. Oswald und Haslach (Tel. 07289/71597). Vorverkauf: 15 Euro, Abendkasse: 17 Euro.