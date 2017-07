Ö3-Disco im s'Stoareich am 19. August

AT

, Natschlag 19 , 4160 Natschlag AT

s'Stoareich , Natschlag 19 , 4160 Natschlag AT

AIGEN-SCHLÄGL. Justin Bieber, Taylor Swift & Bilderbuch haben eines gemeinsam: ihre Hits werden am Samstag, den 19. August bei der Ö3-Disco in Aigen-Schlägl für Partystimmung sorgen. Ab 22 Uhr heizt Ö3-DJ Marco Jägert den Besuchern im s´Stoareich ordentlich ein. Aktuelle Songs aus den Ö3-Austria Top 40, Dance- und House-Hits aber auch Pop- und Rock-Klassiker stehen auf dem Programm. Eine coole Licht- und Lasershow macht den Partyabend perfekt. Karten gibt es zum Vorverkaufspreis von 7 Euro (Abendkasse 8 Euro) in der Gartenwelt Reitinger.