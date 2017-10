Vortrag in St. Peter: Dem Winterblues durch richtiges Essen ein Schnippchen schlagen

, 4171 Sankt Peter am Wimberg AT

Gasthaus Hauerwirt , 4171 Sankt Peter am Wimberg AT

ST. PETER. Wenn der Nebel durchs Land zieht, ist die Melancholie und Schwermut manchmal zum Greifen nahe. Wer dem vorbeugen möchte, sollte dem Pregartner Präventologen Markus Stöcher am Dienstag, 17. Oktober, 19.30 Uhr, im Gasthaus Hauerwirt in St. Peter Gehör schenken. Er gibt Einblick in das Zusammenspiel zwischen „Essen und Stimmung“. Seine Beratung zum Gesund-Bleiben ist im wahrsten Sinn des Wortes eine wirksame Vorbeugung. Der Experte gibt auch Antwort auf Fragen wie: Ist richtig Essen kompliziert? Was geschieht im Körper wenn Lebensstil und Umwelt stressen? Wie kann man Belastungen am Arbeitsplatz entgegenwirken?