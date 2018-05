300 „Youngstars“ begeisterten bei "Vox&Brass" das Publikum

07.05.2018, 08:20 Uhr

Hymne an die Musik war der Höhepunkt

Bereits am Nachmittag trafen sich mehr als 100 junge Sänger zu Singworkshops, die von Stefanie Spanlang und Stefan Kaltenböck geleitet wurden. Die Kinder und Jugendlichen der Volkschule und NMS Helfenberg, der NMS Hofkirchen sowie der NMS Oberneukirchen hatten rasch einige Lieder mehrstimmig einstudiert und brachten sie am Abend zur Aufführung. Gleichzeitig bereiteten die 120 Schüler der NMMS Neufelden und des Europagymnasiums Linz gemeinsam mit dem Jugendblasorchester Arnreit/Altenfelden/St. Martin das Auftragswerk „Vox&Brass – Leben ist Musik“ von Thomas Asanger und Dominik Barta vor und brachten es zur Aufführungsreife. Höhepunkt war dann am Abend das Großereignis "Vox&Brass in Concert", bei dem fast 300 musizierende und singende Jugendliche auf der Bühne standen. Die Uraufführung des besagten Auftragswerkes unter der Leitung des Komponisten Thomas Asanger war die Krönung des Konzertabends. Diese Hymne an die Musik, an die Jugend und an das Leben traf das Lebensgefühl der Jugendlichen zu 100 Prozent und ließ sie mit Begeisterung singen und musizieren.