Der Veteranenverein hat einen neuen Obmann

20.04.2017, 00:00 Uhr

"Vater" der Tennishalle

Franz Thaller ist nicht nur im Veteranenverein sehr engagiert: 50 Jahre steht er als Funktionär in der Öffentlichkeit, als Gemeinderat (30 Jahre) und als Vizebürgermeister (15 Jahre). Bürgermeister Martin Raab bezeichnet ihn als "Vater der Tennishalle", die durch sein Engagement entstanden ist. Seit sechs Jahren veranstaltet der Veteranenverein die Hofkirchner Weinmesse, seit vielen Jahren kümmern sich die Kameraden um Sauberkeit und die Pflege der Burgruine Haichenbach, hoch über der Donauschlinge Schlögen.Die Hofkirchner Weinmesse findet heuer am Samstag, 20. Mai, ab 16 Uhr im Top-Spin statt. 20 WInzer bieten ihre Weine zum Kosten und Kaufen an.