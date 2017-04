Guter Boden für alle beim Tag der Abfallwirtschaft

27.04.2017, 13:50 Uhr

Wertvolle Ressource

Kompost-Proben verteilen

Zur Sache:

Zum Tag der Abfallwirtschaft am 5. Mai zeigen die Kompostierer auf, wie wichtig die Trennung von biogenem Abfall ist. Welche wertvollen Ressourcen darauszurückgewonnen werden können und was die getrennte Sammlung von biogenem Abfall bringt, darauf wird in den Altstoffsammelzentran am Freitag, 5. Mai aufmerksam gemacht.BAV-Geschäftsstellenleiter Markus Altenhofer: „Am Tag der Abfallwirtschaft verteilen unsere Landwirte Kompost-Proben in den Altstoffsammelzentren des Bezirkes. Mit dieser Aktion wollen wir aufzeigen, was alles im biogenen Abfall steckt: Wenn wir sauber trennen, können wir die Qualität unserer Böden erhalten und verbessern!“Was kann Kompost?• Kompost hat einen hohen Gehalt an Nährelementen wie Phosphor, Kalium und Stickstoff.• Kompost besitzt eine hohe Wasserspeicherkapazität, sodass Pflanzen Trockenperioden besser überdauern.• Die Ausbringung von Kompost ist eine ausgezeichnete Methode der Bodenverbesserung und ermöglicht ein nachhaltiges Bodenmanagement. Die Anwendung von Kompost fördert die Entwicklung eines gesunden Bodenlebens und hat eine hohe Stabilität im Boden zur Folge.