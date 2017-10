UHS Ortsgruppe Rohrbach verteilt neue Schülermagazine

10.10.2017, 17:27 Uhr

Seit Montag wird das neue „Student“, das Magazin der Union Höherer Schüler in ganz Oberösterreich verteilt. Von insgesamt 16 000 Stück wurden 1000 in die Schulen von Rohrbach gebracht.

„Für uns als Schülerorganisation hat Service einen enorm hohen Stellenwert, mit diesem wollen wir den Schülern nicht nur Hilfestellungen bieten, sondern auch für den ein oder anderen Schmunzler sorgen“, freut sich David Ilk, Obmann der UHS Rohrbach.

Von einem Interview mit dem Autor Thomas Brezina über Infos zu verschiedenen Lernapps bis zu lustigen Karten ist für jeden etwas dabei. „Ich finde die zwei Seiten über die besten Lernapps sehr aufschlussreich, einige davon möchte ich in Zukunft in meinen Schulalltag integrieren“, zeigt sich Bastian Gahleitner, Schüler der HAK Rohrbach, begeistert.„Ich glaube das Magazin kommt bei den Schülern gut an, weil es inhaltliches wie die Tipps für Referate, aber auch lustige Themen wie die Suche nach dem persönlichen Game of Thrones Charakter beinhaltet“, zeigt sich Tobias Krammer, Geschäftsführer der Ortsgruppe Rohrbach, vom Magazin überzeugt.Zum Student: Das „Student“ ist das Schülermagazin der UHS OÖ. Dieses erscheint drei Mal pro Jahr. Die redaktionelle Leitung obliegt einem dreiköpfigen Team aus dem Landesvorstand.Zur UHS OÖ: Die UHS OÖ ist die größte Schülerorganisation Oberösterreichs und handelt nach dem Motto „Service.Vertretung.Events“. Sie stellt für rund 90.000 höhere Schüler in Oberösterreich eine seriöse Vertretung in allen Schulfragen dar. Die UHS OÖ stellt im Schuljahr 2017/18 die drei Landesschulsprecher in der Landesschülervertretung und hält dort 24 von 24 Mandaten.