Unbekannter fuhr mutwillig Leitpflöcke um

03.05.2018, 16:35 Uhr

Landwirte protestierten

Zeugenhinweise erbeten

In der Gemeinde kam es unter den Landwirten dadurch zu Protesten, weil das Ausweichen bei Gegenverkehr mit großen landwirtschaftlichen Geräten auf dem Güterweg durch das Nichtbefahren des Banketts schwieriger wurde. Man muss bei Gegenverkehr zwischen zwei Leitpflöcken kurzfristig anhalten. "In der Zeit zwischen 10. April und 24. April 2018 fuhr ein noch unbekannter Traktorlenker mit dem Vorderreifen auf einer Länge von etwa 500 Meter zuerst die Leitpflöcke in Richtung Haslach und nach Wendung in Richtung St. Peter absichtlich nieder", meldet jetzt die Polizei. "Er beschädigte insgesamt 20 Leitpflöcke entlang des Güterweges." Die Gemeinde erlitt einen Schaden von etwa 1.500 Euro.Die Polizeiinspektion Neufelden ersucht um Zeugenhinweise – diese werden vertraulich behandelt – 059133/4256.