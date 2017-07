63 trotzten der schlechten Witterung bei der diesjährigen ECKI Bau Trophy

17.07.2017, 21:21 Uhr

63 Golfer trotzten dem schlechten Wetterbericht für Samstag und wären pünktlich um 8:30 startklar gewesen, wenn nicht der Nebel und der starker Regen eine Strich durch die Rechnung gemacht hätten. Kurzerhand wurde das Turnier um 2 Stunden verschoben und siehe da, schon bald zeigten sich die ersten Sonnenstrahlen und es konnte los gehen.

Die anschließende Grillerei wurde dann schon auf der Terrasse genossen. An dieser Stelle ein Hoch auf Grillmeister Max! Die Steaks, Koteletts, Würstel und Scampi waren wieder mal vom Feinsten!Ein Dankeschön auch an die zahlreichen Sponsoren, allen voran Bauunternehmen Eckerstorfer, die dieses Turnier jedes Jahr zum Highlight werden lassen. Geschäftsführerehepaar Gerhard und Gerti Eckerstorfer gratulieren folgenden Siegern.Jürgen Hötzendorfer (31 BSP) und Barbara Wolfmaier (20 BSP), die sich ebenso die Longest Drive und Nearest to the Pin Wertung sichern konnte!Netto A: Manfred Gößler (38 NSP), Christian Schmid (34 NSP), Erwin Fahrner (33 NSP), Wolfgang Hoflehner (33 NSP), Ernst Richtsfeld (33 NSP)Netto B: Judith Wollendorfer (39 NSP), Elke Jungwirth (35 NSP), Albert Hötzendorfer (34 NSP) , Günther Erhartmaier (33 NSP), Birgit Pilsl (32 NSP)Netto C: Daniela Bumberger (38 NSP), Ulrike Tschernigg (36 NSP), Michael Nösslböck (36 NSP), Marianne Doblinger (36 NSP), August Moser (32 NSP)Longest Drive: Michael Bumberger & Barbara WolfmaierNearest to the Pin: Herbert Mairhofer & Barbara Wolfmaier