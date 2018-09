Energiespezialisten ausgezeichnet: Firma Ökofen holt Regionalitätspreis

18.09.2018, 13:40 Uhr

Firma Ökofen aus Niederkappel holt Regionalitätspreis in der Kategorie "Mobilität/Erneuerbare Energie".

NIEDERKAPPEL (anh). 1989 war es, als das Unternehmen Ökofen im beschaulichen Niederkappel im Mühlviertel gegründet wurde. Seither hat sich viel getan. Heute gehört der Betrieb zum weltweiten Vorreiter bei Pelletsheizungen. Er hat aktuell einen Exportanteil von 90 Prozent und beschäftigt 370 Personen weltweit. Ob ein platzsparender Gewebetank oder Pelletsheizungen für Niedrigenergiehäuser – an Neuem wird in ständig getüftelt. 2017 wurde der Öffentlichkeit schließlich ein innovatives und einzigartiges System präsentiert, das ganzjährig 100 Prozent Strom und Wärme in Einfamilienhaus zur Verfügung stellt. Es besteht aus einem stromerzeugenden Pelletskessel, einer Photovoltaikanlage und einem Stromspeicher.

Elektro-FirmenflotteAuch für die eigenen Mitarbeiter tun die Geschäftsführer Stefan, Herbert und Elfriede Ortner in puncto erneuerbare Energien viel: Bereits 2010 wurde das erste Elektroauto in die Firmenflotte aufgenommen, 2018 wurden 25 Prozent der Mitarbeiter mit einem Elektroauto als Dienstauto ausgestattet. Ladestationen gibt es direkt bei der Firmenzentrale in Niederkappel. „Die Autos werden während der Arbeit hauptsächlich mit Sonnenstrom aus der PV-Anlage geladen. Scheint die Sonne nicht, unterstützen die Pelletskessel die Versorgung. So gestalten wir die Stromversorgung der Fahrzeuge nachhaltig und versorgen sie mit erneuerbarem und selbst produziertem Strom“, so die Chefs. Für dieses Engagement wurde das Unternehmen mit dem Regionalitätspreis der BezirksRundschau ausgezeichnet.