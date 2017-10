Market Calling Niederwaldkirchen: Nächstes Kapitel der Erfolgsgeschichte abgeschlossen

07.10.2017, 09:14 Uhr

Größter Frauenarbeitgeber der Region

Erneute Erweiterung möglich

Heute beschäftigt der Standort in Niederwaldkirchen 130 Mitarbeiter, die eine Serviceleistung von 1,5 Millionen Kundenkontakte pro Jahr bewerkstelligen. Täglich werden damit etwa zwischen 3.500 und 4.500 Telefonate geführt und bis zu 2.000 E-Mails bearbeitet. Zu den Kunden gehören neben den beiden Eigentümern Energie AG und dem Market-Marktforschungsinstitut die Wirtschaftskammer Österreich, die Gespag, zahlreiche Klein-, Mittel- und Großunternehmen sowie auch Gemeinden. Das Callcenter ist auch der größte Frauen-Arbeitgeber der Region. „Wir arbeiten rund um die Uhr – das erfordert Flexibilität von den Mitarbeitern, ermöglicht andererseits aber auch flexible Arbeitszeitmodelle, was vor allem Wiedereinsteigerinnen entgegen kommt“, sagt die Betriebsratsvorsitzende Gerda Reisinger. Die Quote der weiblichen Führungskräfte ist mustergültig und liegt mittlerweile bei 75 Prozent.Hinzu kamen bei der Erweiterung auch eine Photovoltaik-Anlage und eine E-Tankstelle und die technische Rückfallebene (Notstromversorgung etc.) wurde so ausgeführt, dass das Callcenter auch für Ausnahme- und Notfallsituationen bestens gerüstet ist: Dieses Service weiß nicht nur die Energie AG selbst zu schätzen, sondern auch das Land Oberösterreich, das mit der Landeskrisenhotline auch auf die Ressourcen in Niederwaldkirchen zurückgreift. „Die getroffenen Maßnahmen haben sich bereits bei dem großen Sturm im Sommer bestens bewährt, als schwere Schäden am Stromnetz verursacht wurden. Nicht nur vor Ort haben die Netztechniker dabei hervorragende Arbeit geleistet, sondern auch in Niederwaldkirchen waren die Kollegen viele Stunden Tag und Nacht im Einsatz", sagt Energie AG-Generaldirektor Werner Steinecker. Der Zubau bietet übrigens auch Möglichkeiten für weiteres Wachstum. Welche neuen Kapitel hier aufgeschlagen werden könnten, bleibt also abzuwarten.