Einen Verkehrsunfall mit Verletzung in Salzburg-Parsch vermeldete die Polizei Salzburg.



SALZBURG. Am Dienstagnachmittag, 21. Juni, kam es laut der Polizei Salzburg, um 15:40 Uhr, im Salzburger Stadtteil Parsch zu einer Kollision zwischen einem Personenkraftwagen und einer 61-jährigen Radfahrerin. Diese sei durch den Zusammenstoß zu Sturz gekommen und habe sich dabei zunächst unbestimmten Grades verletzt; die Frau sei vom Rettungsdienst in das Unfallkrankenhaus eingeliefert worden.

