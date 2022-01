Die Absolvent/innen der europa.hak (aktueller Lehrplan) der BHAK 1 Salzburg erhalten bei Erfüllung der Kriterien neben dem Reife- und Diplomprüfungszeugnis auch das European Business Baccalaureate Diploma (EBBD). Die BHAK 1 Salzburg ist die einzige Schule im Bundesland Salzburg, die für dieses Excellenz-Label akkreditiert ist.

Europa wächst in den nächsten Jahren immer enger zusammen - in politischer, sozialer und vor allem wirtschaftlicher Hinsicht. Diese Entwicklung stellt Herausforderungen, die ein besonderes Verständnis der wirtschaftlichen Zusammenhänge in einem vereinten Europa erfordern.

Diese Herausforderungen erfordern Mobilitätsbereitschaft, breite Soft Skills und betriebswirtschaftliche Kompetenz, um mit internationalen Geschäftsproblemen professionell umgehen zu können. Das EBBD-Portfolio wurde speziell unter Berücksichtigung dieser Kompetenzen entwickelt und unterstützt die europäische Wirtschaft durch die Ausbildung hochqualifizierter Arbeitskräfte.

Das „European Baccalaureate Diploma – EBBD“ ermöglicht Schülerinnen und Schülern, die die allgemeine Hochschulzugangsberechtigung an einer wirtschaftlichen Schule mit internationaler Ausrichtung abschließen, den Nachweis von Kompetenzen in den Bereichen „Wirtschaft“, „Europa“ und „Mobilität“. Das European Business Baccalaureate Diploma (EBBD) vermittelt den Studierenden die notwendigen Kompetenzen, um diese Herausforderungen zu meistern.

Damit erhöhen die Absolventen des EBBD-Programms ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Diese Kompetenzen bilden einen europaweit harmonisierten Standard und werden als “European Business Baccalaureate Diploma – EBBD“ zertifiziert. Das Zertifikat ist daher ein Excellenz-Label, das auf den nationalen bzw. regionalen Curricula basiert und über diese hinausgeht. Infos unter https://ebbd.eu/