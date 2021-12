1973 war es ,als in Salzburg der größte Bandmusikwettbewerb im damaligen Kolpinghaus stattgefunden hat. Unter fachkundiger Jury traten viele junge engagierte Bands aus dem Land Salzburg auf und präsentierten ihre eigenen Lieder, ausgeschrieben war für die besten Band eine einmalige Plattenproduktion für den selbst geschriebenen Song.

Die Salzburger Musiker Franz Klein, Erwin Müller , Martin Lerch und Helmut Melion nahmen mit ihrer Band "The Smoke" an diesem Wettbewerb teil , erzielten mit ihrer Eigenkomposition "Rain for me " damals den ersten Platz im Wettbewerb , und durften mit diesem Titel ihre erste eigene Platte produzieren. Danach trennten sich ihre Wege , man trat in anderen Formationen auf und widmete sich weiter begeistert als Musiker der Tanzmusik in den Discos und Tanzlokalen in der Stadt und am Land.

Wie der Zufall so will trafen die Musiker sich nun nach 48 Jahren wieder und weckten bei einem gemütlichen Treffen die Erinnerungen an die gute alte Zeit der 70er Jahre, als Livebands auch in der Stadt Salzburg noch gefragt waren und sie mit ihrer Musik die SalzburgerInnen Sonntags zum 5 Uhr Tee u.a. ins Kongresshaus ,Harlekin oder ins "Lepi " lockten.